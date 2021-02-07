Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ
Спорт
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Интернет
МЧС России открыло официальное сообщество в TikTok
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Пенелопа Крус получила главную роль в новом фильме Педро Альмодовара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус сыграет в новом фильме Parallel Mothers режиссера Педро Альмодовара, пишет Variety.

Коллегами Крус по фильму станут актрисы Айтана Санчес-Хихон и Милена Смит. Картина рассказывает о двух женщинах, которые родили первенцев в один и тот же день. Зрители будут наблюдать жизнь двух женщин на протяжении первых двух лет после появления детей.

В работе над сценарием фильма Альмодовару помогла вынужденная самоизоляция в период пандемии. По словам режиссера, среди множества образов матери, которые были в его картинах, героини новой ленты будут совершенно другими.

Начало съемок картины запланировано на конец марта текущего года.

6 февраля сообщалось, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила ранение на съемках фильма Адама Маккея «Не смотри вверх» для Netflix.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021