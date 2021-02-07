Пенелопа Крус получила главную роль в новом фильме Педро Альмодовара

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус сыграет в новом фильме Parallel Mothers режиссера Педро Альмодовара, пишет Variety.

Коллегами Крус по фильму станут актрисы Айтана Санчес-Хихон и Милена Смит. Картина рассказывает о двух женщинах, которые родили первенцев в один и тот же день. Зрители будут наблюдать жизнь двух женщин на протяжении первых двух лет после появления детей.

В работе над сценарием фильма Альмодовару помогла вынужденная самоизоляция в период пандемии. По словам режиссера, среди множества образов матери, которые были в его картинах, героини новой ленты будут совершенно другими.

Начало съемок картины запланировано на конец марта текущего года.

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