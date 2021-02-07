МЧС России открыло официальное сообщество в TikTok

МЧС России открывает официальное сообщество в социальных сетях TikTok и Likee. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 февраля на сайте ведомства.

«На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что популяризация культуры безопасности среди населения является одной из основных задач ведомства.

Ранее в TikTok появился аккаунт МИД России.