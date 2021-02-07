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В штате Огайо экс-полицейский не признал вину в убийстве безоружного афроамериканца

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Бывший сотрудник полиции американского штата Огайо Адам Кой не признает вину в том, что застрелил в округе Колумбус безоружного темнокожего гражданина. Об этом свидетельствуют данные поступившие в электронную базу суда в округе Франклин.

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Экс-полицейский обвиняется в нападении на афроамериканца Андре Мориса Хилла, его убийстве и неисполнении служебных обязанностей.

По данным властей, в ночь на 22 декабря 2020 года Кой прибыл к жилому дому по вызову с жалобой на шум от работы двигателя автомобиля. Полицейский увидел приближавшегося к нему Хилла, который в одной руке сотовый телефон, а другая его рука была вне поля зрения. Кой открыл огонь, Хилл от полученного ранения умер. Оружия при нем не было. По словам адвоката Коя, его клиент посчитал, что мужчина был вооружен.

Залог по его делу составляет $3 млн. В случае освобождения Адаму Кою будут запрещены контакты со свидетелями или полицейскими.

В октябре 2020 года полицейского американского города Уокеган в штате Иллинойс уволили после того, как тот убил темнокожего подростка и ранил афроамериканку.

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