Четыре человека погибли в штате Юта при сходе лавины

В результате схода лавины в горах американского штата Юта погибли четыре человека, еще четверо получили легкие травмы, сообщил в субботу, 6 февраля, ABC News со ссылкой на местных правоохранителей.

Трагедия произошла на территории каньона Миллкрик неподалеку от Солт-Лейк-Сити.

Отмечается, что группа из восьми человек от 20 до 30 лет отправилась кататься на лыжах в зону, которая не связана ни с одним горнолыжным курортом, и впоследствии «спровоцировала лавину».

Четверым удалось выбраться из-под снега и вытащить тела своих товарищей. Их спасли с помощью вертолета.

5 февраля следователи начали проверку по факту гибели 20-летнего лыжника в горах в Сочи. Молодой человек уехал кататься в районе станции одной из канатных дорог курорта «Роза Хутор». Его тело было обнаружено в обрыве в районе ручья Торчевского, менее чем в 1 км от зоны катания лыжников.