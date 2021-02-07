Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Спорт
Волков и Оверим прибыли на бой в рамках турнира UFC
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Общество
МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Общество
Актриса Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Четыре человека погибли в штате Юта при сходе лавины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате схода лавины в горах американского штата Юта погибли четыре человека, еще четверо получили легкие травмы, сообщил в субботу, 6 февраля, ABC News со ссылкой на местных правоохранителей.

Весна настала: опасность снежных лавин
Весна настала: опасность снежных лавин
В каких странах происходили бедствия и сколько людей от них пострадали – в материале «Известий»

Трагедия произошла на территории каньона Миллкрик неподалеку от Солт-Лейк-Сити.

Отмечается, что группа из восьми человек от 20 до 30 лет отправилась кататься на лыжах в зону, которая не связана ни с одним горнолыжным курортом, и впоследствии «спровоцировала лавину».

Четверым удалось выбраться из-под снега и вытащить тела своих товарищей. Их спасли с помощью вертолета.

5 февраля следователи начали проверку по факту гибели 20-летнего лыжника в горах в Сочи. Молодой человек уехал кататься в районе станции одной из канатных дорог курорта «Роза Хутор». Его тело было обнаружено в обрыве в районе ручья Торчевского, менее чем в 1 км от зоны катания лыжников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021