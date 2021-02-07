Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Спорт
Волков и Оверим прибыли на бой в рамках турнира UFC
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Общество
МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Общество
Актриса Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Врач развеяла мифы о способах снизить давление без лекарств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о способах значительно снизить артериальное давление.

По словам специалиста, популярно заблуждение, что снизить давление можно, сменив образ жизни, придерживаясь диеты или прибегнув к народным средствам. Все эти способы могут помочь облегчить симптомы и уменьшить вероятность последствий, однако носят вспомогательный характер, подчеркнула Кашубина.

Диагноз по фото: искусственный интеллект выявит язву и рак
Система выявлят патологии по снимкам слизистых оболочек органов

Так, если речь идет о диагностированной гипертонии, когда давление превышает показатель 120 на 80 и врач назначает лекарства, нет никакого способа надежно снизить давление на продолжительное время без препаратов.

«Использовать любые народные методы снижения давления хорошо, если они согласуются с медицинскими рекомендациями и подразумевают улучшение качества питания, физическую активность, нормализацию режима сна и отдыха», — цитирует Кашубину радио Sputnik в воскресенье, 7 февраля.

Она отметила, что снижение давления без лекарств может привести к опасным последствиям, а из-за мнимого улучшения состояния можно упустить серьезную проблему. По словам врача, многих людей подобные советы привели к инфарктам и инсультам, потому что человек пропускал лечение или вовсе от него отказывался.

В тех случаях, когда повышение давления не является постоянной проблемой и нет необходимости принимать лекарства, может помочь изменение образа жизни. Например, занятия йогой или медитацией, которые помогут справиться с вспышками гнева и стресса, из-за которых давление может повыситься.

«Если давление повысилось случайно и однократно, то оно и без лечения, неважно народного или лекарственного, придет в норму само, можно ничего не предпринимать. Но это может быть первым случаем развивающейся гипертонии. Если вы хотя бы раз зафиксировали у себя очень высокое давление, стоит измерять его хотя бы раз в несколько месяцев, чтобы убедиться, что это не начинающаяся гипертония», — посоветовала она.

Накануне врач-отоларинголог предупредила об опасности отказа от лечения насморка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021