Врач развеяла мифы о способах снизить давление без лекарств

Врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о способах значительно снизить артериальное давление.

По словам специалиста, популярно заблуждение, что снизить давление можно, сменив образ жизни, придерживаясь диеты или прибегнув к народным средствам. Все эти способы могут помочь облегчить симптомы и уменьшить вероятность последствий, однако носят вспомогательный характер, подчеркнула Кашубина.

Так, если речь идет о диагностированной гипертонии, когда давление превышает показатель 120 на 80 и врач назначает лекарства, нет никакого способа надежно снизить давление на продолжительное время без препаратов.

«Использовать любые народные методы снижения давления хорошо, если они согласуются с медицинскими рекомендациями и подразумевают улучшение качества питания, физическую активность, нормализацию режима сна и отдыха», — цитирует Кашубину радио Sputnik в воскресенье, 7 февраля.

Она отметила, что снижение давления без лекарств может привести к опасным последствиям, а из-за мнимого улучшения состояния можно упустить серьезную проблему. По словам врача, многих людей подобные советы привели к инфарктам и инсультам, потому что человек пропускал лечение или вовсе от него отказывался.

В тех случаях, когда повышение давления не является постоянной проблемой и нет необходимости принимать лекарства, может помочь изменение образа жизни. Например, занятия йогой или медитацией, которые помогут справиться с вспышками гнева и стресса, из-за которых давление может повыситься.

«Если давление повысилось случайно и однократно, то оно и без лечения, неважно народного или лекарственного, придет в норму само, можно ничего не предпринимать. Но это может быть первым случаем развивающейся гипертонии. Если вы хотя бы раз зафиксировали у себя очень высокое давление, стоит измерять его хотя бы раз в несколько месяцев, чтобы убедиться, что это не начинающаяся гипертония», — посоветовала она.

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