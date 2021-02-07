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Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды

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Подразделения органов МЧС в регионах перевели на усиленный режим службы на дорогах из-за погоды, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившего «Известиям» в воскресенье, 7 февраля.

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«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения безопасности на автодорогах, предупреждения происшествий и несчастных случаев, оказания помощи населению подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы», — сказано в сообщении.

Так, в ряде регионов развернули подвижные пункты обогрева с электробензогенераторами, питьевой водой и электрочайниками. Также там имеется аптечка со средствами, необходимыми для оказания первой помощи, и устройствами для подзарядки смартфонов.

Кроме того, для мониторинга обстановки задействована группа беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне в МЧС России напомнили о правилах организации безопасных зимних путешествий.

Так, за 10 дней до похода туристической группе необходимо заполнить онлайн-заявку на регистрацию на сайте ведомства, чтобы проинформировать спасателей о предстоящем походе.

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