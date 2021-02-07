Эксперты выступили за безопасное развитие цифровых сервисов в России

Процесс цифровизации и возможности современных цифровых сервисов можно использовать как во благо, так и для злоупотреблений. Поэтому стоит задача защитить права россиян, пользующихся подобными сервисами. Об этом говорится в публикации, размещенной в субботу, 6 февраля, на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Отмечается, что, если цифровизация происходит хаотично и бесконтрольно, она может причинить вред, ею могут воспользоваться мошенники и может быть много других негативных, неблагоприятных для людей последствий.

«Активное проникновение «цифры» во все сферы экономических и общественных отношений влечет за собой позитивные следствия в части упрощения, ускорения и удешевления целого ряда процедур. Однако быстро и просто далеко не всегда означает безопасно, — отмечается в материале.

Например, цифровой формат сделок, в том числе с недвижимостью, в значительной степени усиливает все риски простой письменной формы сделок, что становится еще более опасным для неподготовленного в юридическом плане человека. Участники сделки могут не понимать ее правовых последствий или же могут быть намеренно введены в заблуждение относительно ее реальных условий и юридического смысла.

Не решают всех проблем и высокотехнологичные методы идентификации личности. Биометрия хотя и позволяет точно установить личность человека, узнать его регистрационные данные, семейное положение и свести к минимуму риски совершения юридически значимых действий по поддельным или украденным паспортам, но полученных данных будет недостаточно для уверенности в законности сделки и ее юридической чистоте.

Смысл же цифровизации состоит в том, чтобы предоставлять удобные сервисы, которые при этом гарантируют то, что права людей, права собственников будут защищаться.

«В этой связи возможность нотариуса предоставить населению современные цифровые удобства «в защищенном режиме» является крайне важной», — отметили в организации.

Там указали, что российский нотариат уже готов выполнять свою функцию в данном направлении. В настоящее время в рамках электронного нотариата работает ряд сервисов, пользователи которых могут не опасаться за безопасность цифровых операций, поскольку ее гарантируют сами нотариусы.

2 февраля сообщалось, что в России в 2020 году было зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Этот показатель на 73,4% больше, чем в 2019-м, следует из данных МВД. При этом 80% (410,5 тыс.) подобных преступлений — это кражи или мошенничества.