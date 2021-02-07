В полиции предупредили о растущих случаях мошенничества с авиабилетами

В Сети наблюдается всплеск создания мошеннических и фишинговых ресурсов, которые связаны с продажами авиабилетов, предупредили в пресс-службе столичной полиции.

В ведомстве активность злоумышленников связывают с тем, что покупка авиабилетов с каждым днем становится популярнее. При этом, несмотря на то что ежедневно блокируются десятки поддельных сайтов, на их месте появляются новые, причем их дизайн может совпадать с оформлением известных компаний.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, в полиции призвали не покупать билеты по очень низким ценам.

«Очень много «выгодных предложений» выставляется на страницах и в группах в социальных сетях. Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием жителей», — цитирует сообщение ТАСС в воскресенье, 7 февраля.

Также должно насторожить отсутствие оплаты кредитной картой среди вариантов платежа. Обычно мошенники предлагают заплатить за билет электронными деньгами или прямым переводом на карты, предпочитая не связываться с банками, так как в таком случае их будет легче поймать.

В связи с этим в полиции рекомендуют внимательно проверять сайты туристических компаний, а в идеале обращаться в широко известные авиакомпании или приобретать билеты в авиакассах.

Накануне эксперты назвали способы мошенников узнать баланс банковской карты. В частности, это стало возможным благодаря уязвимости мобильных приложений.