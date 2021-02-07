Врач рассказал о правильном уходе за многоразовыми масками

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как правильно ухаживать за многоразовыми масками, и в каких случаях они могут навредить.

По словам специалиста, тканевые маски необходимо регулярно стирать, обращая внимание на материал, из которого они изготовлены. В идеале их следует стирать в машинке, высушивать и гладить. Поэтому желательно, чтобы маски выдерживали многократную стирку.

«Если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой. Украшения можно сделать съемными и приделывать, когда надеваете маску», — цитирует его радио Sputnik в воскресенье, 7 февраля.

Водовозов предупредил, что обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, включая спирт, может быть небезопасно, так как человек может надышаться вредными испарениями.

Чтобы не связываться с длительной обработкой, вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты, которые также эффективны и безопасны.

«Они сейчас есть разноцветные, в том числе с принтами, и стоят уже вполне вменяемых денег, особенно если брать оптом штук 20–50: стоимость падает ниже 100 рублей и приближается к 50», — сказал Водовозов.

Ранее, 4 февраля, врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как безопасно заниматься силовыми упражнениями в тренажерном зале в защитной маске.