Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Спорт
Волков и Оверим прибыли на бой в рамках турнира UFC
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Общество
МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Общество
Актриса Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
Сюжет:

Врач рассказал о правильном уходе за многоразовыми масками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как правильно ухаживать за многоразовыми масками, и в каких случаях они могут навредить.

Слабое звено: откуда берутся некачественные медицинские маски
В Самарской области нашли более миллиона экземпляров поддельных средств защиты

По словам специалиста, тканевые маски необходимо регулярно стирать, обращая внимание на материал, из которого они изготовлены. В идеале их следует стирать в машинке, высушивать и гладить. Поэтому желательно, чтобы маски выдерживали многократную стирку.

«Если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой. Украшения можно сделать съемными и приделывать, когда надеваете маску», — цитирует его радио Sputnik в воскресенье, 7 февраля.

Водовозов предупредил, что обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, включая спирт, может быть небезопасно, так как человек может надышаться вредными испарениями.

Чтобы не связываться с длительной обработкой, вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты, которые также эффективны и безопасны.

«Они сейчас есть разноцветные, в том числе с принтами, и стоят уже вполне вменяемых денег, особенно если брать оптом штук 20–50: стоимость падает ниже 100 рублей и приближается к 50», — сказал Водовозов.

Ранее, 4 февраля, врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как безопасно заниматься силовыми упражнениями в тренажерном зале в защитной маске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021