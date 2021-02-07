Юрист рассказал о цели проведения рейдов по проверке квартир

Рейды по проверке квартир в первую очередь затронут тех, у кого выполнена незаконная перепланировка и на это пожаловались соседи. Об этом 7 февраля рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Дело в том, что в целом панельные дома не рассчитаны на переоборудование, и в принципе снос любой стенки является сносом несущей стены, которая может повредить конструктиву всего дома», — приводит его слова агентство «Прайм».

Как правило, рейды происходят адресно по инициативе соседей, которые жалуются в управу, префектуру или участковому. Те, в свою очередь, сообщают в жилищную инспекцию, которая ставит квартиру в очередь на проверку.

Если инспекция выявит перепланировку, будет выдано предписание на их исправление. В том случае, если нарушения не будут исправлены, то в дальнейшем их будет устранять государство в судебном порядке.

«В случае, когда этому будут препятствовать, вплоть до изъятия квартиры из собственности. И в принудительном порядке уже будут делать эту перепланировку», — добавил Петропольский.

Ранее, 26 января, стало известно, что жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки.