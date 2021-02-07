Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Спорт
Волков и Оверим прибыли на бой в рамках турнира UFC
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Общество
МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Общество
Актриса Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Юрист рассказал о цели проведения рейдов по проверке квартир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейды по проверке квартир в первую очередь затронут тех, у кого выполнена незаконная перепланировка и на это пожаловались соседи. Об этом 7 февраля рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Утечка во времени: 60% домов в России могут остаться с плохой водой
Минстрой не смог найти финансирование для повышения ее качества

«Дело в том, что в целом панельные дома не рассчитаны на переоборудование, и в принципе снос любой стенки является сносом несущей стены, которая может повредить конструктиву всего дома», — приводит его слова агентство «Прайм».

Как правило, рейды происходят адресно по инициативе соседей, которые жалуются в управу, префектуру или участковому. Те, в свою очередь, сообщают в жилищную инспекцию, которая ставит квартиру в очередь на проверку.

Если инспекция выявит перепланировку, будет выдано предписание на их исправление. В том случае, если нарушения не будут исправлены, то в дальнейшем их будет устранять государство в судебном порядке.

«В случае, когда этому будут препятствовать, вплоть до изъятия квартиры из собственности. И в принудительном порядке уже будут делать эту перепланировку», — добавил Петропольский.

Ранее, 26 января, стало известно, что жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021