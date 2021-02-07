США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами

США запустили процедуру расторжения заключенных при экс-президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом соглашений о предоставлении убежищ, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном 6 февраля.

«Соединенные Штаты приостановили и инициировали процесс прекращения действия соглашений о предоставлении убежища с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в качестве первых конкретных шагов на пути к более тесному партнерству и сотрудничеству в регионе, намеченному президентом [Джо] Байденом», — отметил Блинкен.

Рассмотрение предоставления убежища предполагалось не в США, а непосредственно в этих странах. По словам госсекретаря, действие документов приостановлено незамедлительно, а власти стран уведомлены о решении США.

При этом фактически приостанавливается только соглашение с Гватемалой, поскольку два других с Сальвадором и Гондурасом не успели вступить в силу.

Вместе с этим глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что данная инициатива не означает, что границы США открыты, пишет «Газета.ру». Он напомнил, что Штаты — это «страна с границами и законами, которые необходимо соблюдать».

«Администрация Байдена считает, что есть более подходящие способы работы с правительствами наших партнеров для управления миграцией в регионе», — сказано в заявлении.

В январе стало известно, что военные Гватемалы попытались остановить караван мигрантов из Гондураса, которые пытались попасть в США. Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Границу с Гватемалой пересекли около 9 тыс. мигрантов. Экстрадировать в Гондурас удалось около 1 тыс. граждан. Беженцы намеревались продвинуться в сторону Мексики. Люди надеются получить в Штатах жильё и работу.

23 января президент США Джо Байден заявил, что хочет изменить «драконовскую» иммиграционную политику администрации своего предшественника Дональда Трампа.