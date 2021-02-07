Боррель заявил о необходимости сохранить дипсвязи между ЕС и Россией

Евросоюз должен сохранить дипломатические связи с Россией, несмотря на напряженные отношения. Об этом говорится в заявлении глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву, опубликованном 6 февраля на сайте Европейской службы внешних связей.

«Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», — говорится в заявлении.

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

По итогам визита Боррель, в частности, осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. В российском ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России. Министерство ранее неоднократно указывало, что реакция западных стран на незаконные акции в РФ является вмешательством во внутренние дела страны.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий, об ответственности за их организацию и участие в них.