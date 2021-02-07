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Актриса Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты

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Российская актриса Анастасия Мельникова, получившая известность благодаря сериалу «Улица разбитых фонарей», раскрыла размер своей зарплаты как депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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«Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тыс. рублей в месяц», — рассказала она в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, вышедшей в субботу, 6 февраля.

Мельникова призналась, что не планировала становиться депутатом, но так сложились обстоятельства. По ее словам, у нее нет ни одной свободной минуты на работе. Своим долгом Мельникова считает помощь нуждающимся, она также активно занимается благотворительностью.

В ноябре советская фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, что ее пенсионные выплаты в сумме достигают 85 тыс. рублей. Спортсменка призналась, что ей не хватает этих денег, так как у нее «много забот».

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