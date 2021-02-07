На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС

На двух украинских электростанциях в Винницкой и Львовской областях произошло аварийное отключение энергоблоков, об этом 6 февраля сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обе электростанции принадлежат Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК).

«В 00:52 [6 февраля] в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — написал Герус.

По его словам, аварии усложняют работу энергосистемы страны, однако системный администратор «Укрэнерго» балансирует подачу электроэнергии за счет других источников, поэтому потребители получают ее бесперебойно.

Накануне Киев срочно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества. Поводом для этого стало отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС 2 и 3 февраля, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии.

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января Украина возобновила покупку электричества у Белоруссии. 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт/ч.