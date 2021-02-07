Экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале

В кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале застрелили бывшего главу поселка Новокули Абакара Капланова, сообщает телеканал «Известия».

У здания РОВД жители устроили сход. На место происшествия прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор Магомед Баачилов.

По предварительной информации, причиной убийства экс-чиновника мог стать земельный спор. Сообщается, что в Капланова было выпущено 38 пуль. К стрельбе могут быть причастны бойцы ОМОНа.

В пресс-службе управления Росгвардии по Республике Дагестан сообщили, что будут приложены все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего.

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