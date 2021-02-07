Снегопад стал причиной нескольких ДТП в США

Снежная буря стала причиной нескольких ДТП в США, сообщает телеканал «Известия».

Неподалеку от города Уичито столкнулись два автомобиля. Один из водителей ранен, его госпитализировали.

В Буффало из-за метели машины съезжают с дороги. Пострадавших нет, но водителям нужна помощь спасателей.

На северо-востоке страны продолжаются снегопады. Предупреждение о шторме

действует в штате Нью-Джерси. Синоптики обещают до 25 см осадков.

Метель ожидается в Филадельфии, округе Колумбия и Массачусетсе.

Снегопад продлится до понедельника.

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