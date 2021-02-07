Адвокат назвала способы определить проблемную фирму при трудоустройстве

Адвокат Надежда Ермолаева рассказала, как не попасть на работу в фирму, которая находится на грани ликвидации.

По словам эксперта, перед тем, как откликнуться на вакансию, следует проверить будущего работодателя. На данный момент в сети существует множество сервисов по проверке фирм, одним из которых является бесплатный сервис на сайте Федеральной налоговой службы (ФСС) — nalog.ru.

Для того, чтобы узнать, участвует ли компания в затяжных и потенциально опасных для нее судебных разбирательствах, можно воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах арбитражных судов.

Ермолаева отметила, что благодаря коммерческим сервисам можно проверять фирмы по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели и данные конечных бенефициаров компании.

Адвокат предупредила, что при заключении трудового договора необходимо изучить не только его условия, но и проверить его соответствие положениям трудового законодательства.

«Особенно внимательно следует отнестись к условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идет о срочном контракте», — цитирует ее «Прайм» в воскресенье, 7 февраля.

По закону работника могут уволить в связи с сокращением штата сотрудников, а также ликвидацией компании только с уведомлением за два месяца до предполагаемого момента увольнения. Также за три месяца до увольнения в связи с ликвидацией фирмы работодателю необходимо уведомить профсоюзный орган.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что в январе 2021 года в России на 57% выросло число вакансий, предполагающих удаленную работу.