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Жертвами ДТП в Египте стали 11 человек

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В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Египте погибли 11 человек, сообщает в субботу, 6 февраля, портал Ahram Online со ссылкой на заявление властей.

Как стало известно журналистам, авария произошла на шоссе Эль-Куреймат в провинции Минья.

Отмечается, что жертвами трагедии стали девять пассажиров микроавтобуса и ехавшая в легковушке пара, чье бракосочетание было запланировано на следующий день.

Тела погибших вместе с пострадавшими доставили в ближайшие больницы. Число пассажиров, получивших травмы, не называется.

Ранее в этот день в Пермском крае пассажирский автобус вылетел в кювет. Салон автобуса был почти полным, в том числе там находились дети, некоторые пассажиры получили легкие травмы.

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