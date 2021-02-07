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Нога Байдена успешно восстанавливается

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Процесс восстановления травмы ноги президента США Джо Байдена идет нормально, сообщает 6 февраля пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача американского лидера Кевина О'Коннора.

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Отмечается, что Байден посетил в субботу клинику в штате Делавэр, где ему сделали рентген поврежденной в ноябре ноги.

«Симптомы президента улучшились, как и ожидалось, и он придерживается строгого режима физиотерапии. Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент достиг хорошей стабильности связок», — цитирует О'Коннора телеканал CNN.

30 ноября врач Байдена рассказал, что медики зафиксировали у политика два небольших перелома стопы по типу трещины кости. В офисе демократа отметили, что инцидент произошел накануне во время игры с собакой.

Позже Байден уточнил, что травмировал ногу, когда пытался схватить за хвост своего питомца.

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