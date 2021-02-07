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Активисты BLM сожгли флаг США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

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Участники движения Antifa и Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») сожгли американский флаг в ходе марша по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Police frequency в субботу, 6 февраля.

Пользователи мессенджера оставили под роликом множество комментариев, в которых призвали привлечь активистов к ответственности за «расовые преступления», а также отмечали, что сжигание любого флага является оскорбительным актом.

«Я нахожу сжигание флага очень оскорбительным, потому что любой флаг, включая наш американский, был признан верховным судом свободой слова», — написал один из пользователей.

Ранее, 29 января, стало известно, что антирасистское движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года.

По словам депутата парламента Норвегии Петтера Эйде, движение активистов призвало к системным изменениям в мире и заставило другие страны помимо США бороться с расизмом.

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

При этом в сентябре действующий президент США Дональд Трамп заявил, что движение BLM наносит вред сообществам темнокожих американцев.

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