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FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

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Вакцина от COVID-19 производства британско-шведской фармакологической компании AstraZeneca оказалась малоэффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Об этом 6 февраля сообщила газета The Financial Times со ссылкой на результаты собственного исследования.

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Издание провело слепое исследование, в котором приняло участие 2 тыс. человек. Выяснилось, что вакцина не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной штаммом коронавируса из ЮАР.

Отмечается, что эффективность препарата против заболевания в тяжелой форме, а также влияние на смертность при заражении данным штаммом не изучались.

В свою очередь, в компании AstraZeneca заявили агентству Reuters, что описанное исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. Таким образом, оно не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира.

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