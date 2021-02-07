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Росгвардия прокомментировала убийство экс-главы села в Махачкале

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В пресс-службе управления Росгвардии по Республике Дагестан «Известиям» прокомментировали убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на месте происшествия находится Герой России, начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции М. Баачилов, также на месте находятся необходимые силы для охраны общественного порядка», — заявили в ведомстве в воскресенье, 7 февраля.

Об убийстве бывшего главы села Новокули стало известно 6 февраля. Мужчину застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале. Сообщалось, что произошедшее стало следствием конфликта, связанного с деятельностью экс-чиновника.

После убийства Абакара Капланова в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале задержан сотрудник ОМОНа, сообщили РЕН ТВ очевидцы.

Личность задержанного не разглашается. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В беседе с телеканалом троюродный брат убитого Рамазан Султанов рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль. Произошедшее он связал с земельным спором.

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