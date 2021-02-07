В Свердловской области в результате ДТП разлилось около тонны керосина

В Свердловской области в результате столкновения бензовоза с легковым автомобилем разлилось около тонны керосина, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 8-м км автодороги Нижние Серги – Михайловск – Арти в Нижнесергинском районе. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, включая ребенка, которые находились в легковом автомобиле.

«Водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. С ним и столкнулась иномарка, движущаяся по встречной полосе. В результате столкновения произошел разлив примерно одной тонны керосина, находившегося в бензовозе», — пишет ТАСС в субботу, 6 февраля.

На данный момент движение на участке дороги, где произошла авария, ограничено. Сотрудники МЧС устраняют последствия разлива топлива.

В январе крупный разлив топлива произошел на железной дороге в Кунгуре. Жителей домов, расположенных рядом с местом происшествия, эвакуировали.