Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Экс-главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале
Мир
Шмыгаль рассказал о планах Украины отказаться от угля к 2030 году
Спорт
«Ювентус» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
Наука
Ракетный модуль «Ангара» переправят в Москву для завершения проверок
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал
Спорт
Состоялся второй день первого этапа Кубка мира по бахам
Мир
Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании
Мир
Боррель охарактеризовал отношения Евросоюза и России
Спорт
Фигуристка Евгения Медведева хочет попробовать себя в качестве тренера

В Пермском крае автобус с туристами вылетел в кювет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пермском крае пассажирский автобус вылетел в кювет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 6 февраля.

Инцидент произошел в Чусовском районе около 19:30 (17:30 мск). Автобус Mercedes с туристами возвращался в город с горнолыжного курорта «Такман», однако на 34-м км трассы съехал с дороги.

Салон автобуса был почти полным, в том числе там находились дети, некоторые пассажиры получили легкие травмы, пишет 59.ru.

«Благодаря водителю все живые и почти здоровые, ушибы и ссадины не считаются», — написал в соцсетях один из ехавших в автобусе.

Пассажиры уже разъехались на попутках. На месте аварии остается водитель автобуса и сотрудники ГИБДД. Выясняется причина ДТП.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что в Красноярске местные жители были вынуждены выпрыгивать на ходу из автобуса, водитель которого потерял сознание.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021