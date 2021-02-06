В Пермском крае автобус с туристами вылетел в кювет

В Пермском крае пассажирский автобус вылетел в кювет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 6 февраля.

Инцидент произошел в Чусовском районе около 19:30 (17:30 мск). Автобус Mercedes с туристами возвращался в город с горнолыжного курорта «Такман», однако на 34-м км трассы съехал с дороги.

Салон автобуса был почти полным, в том числе там находились дети, некоторые пассажиры получили легкие травмы, пишет 59.ru.

«Благодаря водителю все живые и почти здоровые, ушибы и ссадины не считаются», — написал в соцсетях один из ехавших в автобусе.

Пассажиры уже разъехались на попутках. На месте аварии остается водитель автобуса и сотрудники ГИБДД. Выясняется причина ДТП.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что в Красноярске местные жители были вынуждены выпрыгивать на ходу из автобуса, водитель которого потерял сознание.