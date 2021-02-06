Шмыгаль рассказал о планах Украины отказаться от угля к 2030 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел видеоконференцию с представителями министерства экономики и энергетики Германии, в ходе которой рассказал о программе украинской стороны по отказу от угля до 2030 года.

Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается на сайте украинского правительства.

«Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте «зеленого перехода», декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на Украине есть 61 моногород, который привязан к единому предприятию, угольной шахте или станции. Однако власти страны уже разрабатывают госпрограмму трансформации угольных регионов по постепенному отказу от использования угля, добавил премьер. Реализовать ее планируется до 2030 года.

25 января главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) сократились до исторического минимума (455 тыс. т), что не дает гарантий для энергобезопасности страны.