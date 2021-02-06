Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Экс-главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале
Мир
Шмыгаль рассказал о планах Украины отказаться от угля к 2030 году
Спорт
«Ювентус» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
Наука
Ракетный модуль «Ангара» переправят в Москву для завершения проверок
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал
Спорт
Состоялся второй день первого этапа Кубка мира по бахам
Мир
Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании
Мир
Боррель охарактеризовал отношения Евросоюза и России
Спорт
Фигуристка Евгения Медведева хочет попробовать себя в качестве тренера

Шмыгаль рассказал о планах Украины отказаться от угля к 2030 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел видеоконференцию с представителями министерства экономики и энергетики Германии, в ходе которой рассказал о программе украинской стороны по отказу от угля до 2030 года.

Уголь падения: украинские шахтеры забастовали под землей
Горняки две недели не поднимаются на поверхность

Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается на сайте украинского правительства.

«Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте «зеленого перехода», декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на Украине есть 61 моногород, который привязан к единому предприятию, угольной шахте или станции. Однако власти страны уже разрабатывают госпрограмму трансформации угольных регионов по постепенному отказу от использования угля, добавил премьер. Реализовать ее планируется до 2030 года.

25 января главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) сократились до исторического минимума (455 тыс. т), что не дает гарантий для энергобезопасности страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021