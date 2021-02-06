Нидерланды не будут привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17

Нидерланды не смогли найти оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Нидерландов.

Решение властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов, штаб-квартира которого расположена в США. Фонд рассмотрел 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период с 1985 по 2020 год.

«Было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», — говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

На основе этого исследования правительство не смогло найти причин для пересмотра своей прежней позиции.

При этом, как уточнила «РИА Новости» пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, это не судебное расследование, оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

Ранее, в ноябре 2020 года, суд в Нидерландах, рассматривающий дело о крушении пассажирского малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий авиакатастрофы.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.