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Фигуристка Евгения Медведева хочет попробовать себя в качестве тренера

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о желании попробовать себя в роли тренера. Об этом спортсменка рассказала в субботу, 6 февраля.

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Медведева отметила, что уже участвовали в пяти крупных семинарах по этой теме и ей нравится работать с детьми. Фигуристка добавила, что видела отдачу от подопечных и результат от работы со спортсменами.

«Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. Посмотрим, может, я и ошибаюсь, на 80 процентов тренерская работа», — цитирует слова чемпионки мира ТАСС.

Спортсменка отметила, что пока из-за уважения и внутренних правил фигурного катания никогда не вмешивается в разговор между тренером и подопечным, так как это неправильно. Однако своих коллег Медведева старается подбадривать и настраивать на победу.

Ранее двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева назвала пять интересных фактов о себе. 24 января она рассказала, что любит целовать своего щенка в живот, пересматривать сериал «Шерлок», делать с мамой картины из страз, а свой день она начинает с проверки ленты в социальных сетях.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

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