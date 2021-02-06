«Ювентус» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Футбольный клуб «Ювентус» обыграл «Рому» в матче 21-го тура Серии А со счетом 2:0.

Матч прошел в Турине на стадионе «Альянц». Победу хозяевам принесли гол Криштиану Роналду на 13-й минуте и автогол Рожера Ибаньеса на 69-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс».

После победы над «волками» подопечные Андреа Пирло поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рома» опустилась на четвертую строчку с 40 баллами в активе. Лидером чемпионата остается миланский «Интер», набравший 47 очков в 21 матче.

Ранее, 3 февраля, Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).