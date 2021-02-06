Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Екатеринбургом
Врачи оценивают состояние троих пострадавших в результате аварии в Свердловской области как тяжелое, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Губернатору региона Евгению Куйвашеву доложили о происшествии, уточнили в департаменте информполитики.
«Он поручил Минздраву обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим. В настоящее время они госпитализированы в больницу Нижних Серег», — пишет ТАСС в субботу, 6 февраля.
ДТП произошло ранее в субботу. По данным телеканала РЕН ТВ, два легковых автомобиля столкнулись в городе Нижние Серьги.
В результате аварии погибли пять человек, еще трое пострадали и были госпитализированы в Центральную городскую больницу. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.