Пункты раздачи бесплатного горячего чая появились в Подмосковье

В Московской области на остановках во время морозов появятся специальные точки, где будут раздавать бесплатный чай. Всего будет организовано 130 таких пунктов.

Попить горячего чая можно с 5 по 8 февраля, когда в регионе ожидаются самые сильные холода, передает портал «Подмосковье сегодня».

По последним данным, напиток уже начали давать на автостанциях Лыткарино и Солнечногорска, автовокзалах Клина и Домодедово, на остановке «Малое кольцо» в Раменском и многих других. Также мобильные точки с чаем появятся в Красногорске и Мытищах.