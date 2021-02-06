Новый спортивно-оздоровительный комплекс откроется в Брянской области

В Дятьковском районе Брянской области продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Он будет оснащен залами для тренировок, двумя бассейнами, сауной, массажным кабинетом, солярием и буфетом.

По информации пресс-службы местной администрации, через месяц состоится открытие, передает NASHBRYANSK.RU. Название спорткомплекса выбрали с помощью голосования.

Напомним, в Брянске раньше запланированного срока должны завершить строительство дворца единоборств. Возведение спортивного объекта закончат к концу лета. В ближайшее время рабочие должны установить световое и звуковое оборудование. Общая площадь объекта превысит 55 тыс. кв. м.