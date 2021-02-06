После пожара в поселке Мосрентген госпитализированы 12 человек

В результате пожара в поселке Мосрентген в «новой Москве» госпитализированы 12 человек. Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Пострадали 15 человек, включая детей. Три человека погибли, из них двое детей. 12 человек в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в специализированные городские медицинские организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько бригад скорой помощи и вертолеты центра экстренной медицинской помощи прибыли на место происшествия в течение 5–8 минут.

«В настоящее время всем пострадавшим проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, оказывается медицинская помощь в полном объеме», — добавили в ведомстве.

Возгорание произошло 6 февраля на втором этаже жилого 10-этажного дома. Как рассказали в ГУ МЧС, пожарным удалось спасти трех человек, их передали медикам, еще 10 человек были эвакуированы. Экипажи двух санитарных вертолетов эвакуировали четырех пострадавших.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, также проверку проводит прокуратура Москвы.

По версии следствия, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.