Тело женщины обнаружили после взрыва во французском Бордо

Спасатели обнаружили тело женщины после взрыва во французском Бордо. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

По данным властей и аварийных служб, взрыв прогремел утром в доме, на первом этаже которого находилась автостоянка. Здание было полностью разрушено. Взрыв также затронул две соседние постройки, которые разрушились частично.

Предварительной версией происшествия названа утечка газа.

«Изначально мы думали, что деятельность на паркинге также могла быть одной из причин взрыва. Мы предполагаем утечку газа, но необходимо, чтобы расследование продолжалось», — цитирует телеканал свой источник.

В результате происшествия пострадали три человека, один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

На данный момент газовая сеть в квартале перекрыта. Место происшествия оцеплено.