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Состоялся второй день первого этапа Кубка мира по бахам

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Второй день первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес 2021» состоялся 6 февраля в Ленинградской области. Гонщики соревновались в 20-градусный мороз и метель.

«Шикарный, раллийный участок, но ничего не было видно. Метель, снег. Белое полотно. Не видно ни где поворот, ничего. Едешь просто на ощупь. Иногда даже подъезжаешь к повороту и не понимаешь, поворот это или нет», — поделился действующий обладатель Кубка мира по бахам Владимир Васильев.

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Особенно сложным оказалось прохождение первого спецучастка — даже самым опытным гонщикам было его непросто преодолеть.

«По всем прогнозам метели быть не должно, но пошла реально сильная метель с самого утра, и первый спецучасток мы едем бульдозерами, расчищаем всю вот эту кашу снежную. Шип не добивает глубоко, шашка не держит, потому что снег очень пухлый. Короче, кошмар», — рассказал штурман Алексей Кузьмич.

Он добавил, что в лесу было очень скользко и экипаж несколько раз избежал столкновения с деревьями.

«Россия — Северный лес 2021» — единственная в мире снежно-ледовая баха. Соревнование проходит в современном комплексе «Игора Драйв». Рядом с комплексом расположены зрительские спецучастки.

Накануне, 5 февраля, стартовал первый этап Кубка мира по бахам. Начало соревнованиям положила гонка «Северный лес». В состязаниях принимают участие победители мировых и российских гоночных серий и чемпионатов, на соревнование приехали экипажи из Германии, Польши, Франции, Латвии, Бельгии, Италии.

Гонка завершится 7 февраля. За три дня пилотам придется проехать больше 700 км.

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