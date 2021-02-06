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Монсон поддержал Кокляева и Новоселова перед боксерским турниром

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева и бойца смешанных единоборств Максима Новоселова перед боксерским турниром «Короли ринга».

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«Макс, Миша. Люблю то, как вы сражаетесь, парни. Хороших вам поединков. Берегите себя и сделайте всё, на что способны. Я поддерживаю вас обоих, парни», — сказал Монсон в видеообращении, опубликованном в Instagram 6 февраля.

На данный момент чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев готовится к бою с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым. Он состоится в рамках турнира, в котором принимают участие как профессиональные боксеры, так и спортсмены из других дисциплин и популярные блогеры.

29 января Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком. Блогер сказал своему сопернику, что тот «полетит над гнездом кукушки». Силач, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнет».

Максим Новоселов встретится на турнире с обладателем звания «самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым. По словам спортсмена, встреча с его оппонентом не станет для него чем-то сверхъестественным. Самбист подчеркнул, что его соперник — просто «огромный парень», желающий попробовать свои силы.

Кроме того, Новоселов выразил уверенность в собственном успехе, поскольку он встречался с подобным типом соперников не один раз, но им не удавалось одержать победу.

В свою очередь, Вильданов заявил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

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