Методику ранней диагностики рака разработали в Омске

На базе лаборатории биохимии Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) разработана неинвазивная методика ранней диагностики 10 видов онкологических заболеваний с использованием слюны.

«Надеемся, что в будущем наши методы будут внедрены в клиническую практику вместе с уже существующими методами диагностики. Ранняя диагностика способствует наиболее раннему и, соответственно, более эффективному лечению, которое позволит победить недуг», — отметила заведующая научно-исследовательской лабораторией биохимии кандидат химических наук Людмила Бельская.

По ее словам, любые исследования, направленные на изучение рака, будь то диагностика, воздействие различных лекарственных препаратов, разработка новых лекарственных веществ, имеют огромную значимость для науки, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, британские и китайские ученые разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы. Авторы исследования изменили его генетический код, добавив дополнительную копию белка, который влияет на способность вируса распространяться внутри опухоли и между метастазами. Для улучшения способности вирусa вызывaть иммунный ответ против рака исследователи вооружили его белком интерлейкина IL-21.