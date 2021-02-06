Испанское правительство шокировано зарплатой Месси

Правительство Испании шокировала зарплата Месси. Министр спорта сказал, что сейчас у жителей страны трудные времена, передает телеканал «Известия». Чиновник отметил, что футболистам следует платить меньше. Издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». За четыре года спортсмен получит €555 млн. За продление контракта клуб выплатит футболисту €115 млн. Пункт о лояльности предусматривает бонус €78 млн. В составе «Барселоны» Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов, на счету форварда почти 700 голов.

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