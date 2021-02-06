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Подавший сигнал тревоги рейс Москва-Амстердам штатно сел в Шереметьево

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Пассажирский самолет Airbus A320, подавший сигнал тревоги при выполнении рейса Москва–Амстердам, совершил посадку в штатном режиме в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин в субботу, 6 февраля.

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«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме. Причиной решения командира воздушного судна о возвращении в аэропорт вылета стали неполадки в системе радиосвязи», — сообщил он.

Командир самолета решил вернуться в аэропорт вылета по причине частичного отказа системы радиосвязи.

Перед посадкой самолет вырабатывал топливо. Отмечалось, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.

Airbus A320 вылетел из Шереметьево около 14:50 мск. На высоте полета около 8 тыс. км над Тверской областью он подал сигнал тревоги.

Ранее в этот день самолет Embraer-190 авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Причиной вынужденной посадки стали трещины в лобовом стекле.

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