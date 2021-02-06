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В Крыму оценили угрозы Зеленского бороться с ведущими бизнес на полуострове

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Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес на полуострове. Заявление украинского лидера Бобков прокомментировал в субботу, 6 февраля.

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По его словам, такие вещи показывают агонию украинской власти, а Зеленский из относительно либерального кандидата на пост президента Украины стал одиозной фигурой.

«Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами», — сказал Бобков «РИА Новости».

Как он отметил, украинским властям следует заниматься социально-экономическим развитием страны, не вмешиваясь в дела России.

Ранее в феврале Зеленский в видеообращении заявил, что Киев будет бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой.

В конце января глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал Зеленского прекратить обманывать жителей страны насчет якобы возможного «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

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