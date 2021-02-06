Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в поселке Мосрентген

Экипажи двух санитарных вертолетов эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в поселке Мосрентген в «новой Москве». Об этом в субботу, 6 февраля, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ).

Вертолеты Московского авиационного центра доставили в столичные больницы мужчину и женщину, а также двоих детей. На борту пациентов сопровождали авиамедицинские бригады, которые поддерживали и контролировали их состояние.

Возгорание произошло ранее в этот день на втором этаже жилого 10-этажного дома. В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей, еще 14 человек пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, также проверку проводит прокуратура Москвы.

По версии следствия, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.