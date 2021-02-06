Скончался экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

Бывший губернатор Орловской области Александр Козлов скончался на 72-м году жизни. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в региональном правительстве.

«Александр Козлов скончался на 72-м году жизни в больнице в Москве после продолжительной болезни», — сообщили в правительстве ТАСС.

Дата и время прощания с бывшим главой региона пока не называются.

Соболезнования родным и близким Козлова выразил нынешний губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Козлов руководил Орловской областью в период с 2009 по 2014 год. Он был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий.