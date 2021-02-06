Жителю Сингапура по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Сотруднику Национального офтальмологического центра в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, пресс-служба медцентра.

Инцидент произошел 14 января.

«Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован. Никаких побочных эффектов обнаружено не было. Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией», — приводит сообщение центра ТАСС.

Вакцинация в Сингапуре началась в декабре 2020 года. Первыми прививку получили члены правительства, медицинские работники и люди из группы риска. Масштабная вакцинация населения началась в конце января.

Похожий случай произошел в конце января в больнице литовского города Мариямполе. Пациентке ввели пятикратную дозу вакцины от COVID-19. Женщина сильно не пострадала, чувствовала боль в месте укола. В результате четыре человека остались без дозы вакцины.

Во время исследования препаратов Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.