Власти Москвы окажут помощь пострадавшим при пожаре в поселке Мосрентген

Власти Москвы окажут необходимую помощь пострадавшим при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген «новой Москвы». Об этом сообщил 6 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь», — написал градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр выразил соболезнования родным и близким погибших: по предварительным данным, при пожаре погибли двое детей. Причина возгорания выясняется, добавил он.

Два санитарных вертолета были задействованы для госпитализации пострадавших в столичные медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

О пожаре в 10-этажном доме в поселке Мосрентген стало известно ранее 6 февраля. Загорелась квартира на втором этаже на площади 25 кв. м и балконы с третьего по девятый этажи.

Как сообщали в ГУ МЧС по Московской области, пожарным удалось спасти трех человек, их передали медикам — у них зафиксировали отравление угарным газом. Еще 10 человек были эвакуированы.

В Следственном комитете России заявили, что по факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.