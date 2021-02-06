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Отравление младенца угарным газом проверяют в Самаре

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Самарская прокуратура проводит проверочные мероприятия, направленные на установление причин, из-за которых пятимесячный ребенок отравился угарным газом. ЧП случилось в ночь на 30 ноября прошлого года в доме по улице Ново-Садовая. Малыша госпитализировали, мама от медицинских услуг отказалась.

Выяснилось, что ребенок пострадал из-за несоблюдения условий по контролю и исполнению обязательств, направленных на проверку вентиляции и дымоходов. Возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали уполномоченные лица из числа ответственных за чистку и уборку помещений, в том числе и вентиляции. Об этом сообщает НИА «Самара».

В городе Людиново Калужской области 10 января 45-летняя женщина и 12-летний мальчик погибли от отравления газом. При осмотре было установлено, что один из элементов газовой колонки был сгоревшим. При закрытых окнах в квартиру поступал угарный газ, тогда как в режиме проветривания продукты горения уходили в дымоход.

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