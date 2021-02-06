Кокляев назвал настоящую причину драки с участием Дацика и Тарасова

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев прокомментировал массовую драку на пресс-конференции, посвященной предстоящему боксерскому турниру «Короли ринга». О настоящей причине потасовки он рассказал 6 февраля телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Кокляева, начало массовой потасовке было положено в тот момент, когда бойцы впервые встретились в октагоне.

«После этого боя Вячеслав Дацик до сих пор не согласен с тем решением судей о том, что победил Артем Тарасов. Нет дыма без огня», — рассказал спортсмен. По его мнению, если бы Тарасов был уверен, что его победа была чистой, то спокойно бы реагировал на все выпады Дацика.

«И я надеюсь, что как боец Артем Тарасов опять сделает вызов Дацику, надеюсь, уже в ринге, и мы посмотрим в будущем, может быть, как они себя проявят в реванше», — поделился Кокляев.

Накануне боец MMA и спортивный блогер Артем Тарасов ответил Кокляеву на предложение обсудить его хамское поведение после боя. Он пообещал ему, что тот не сможет разговаривать после поединка, так как Тарасов отправит соперника в глубокий нокаут.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.