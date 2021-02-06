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На Украине создадут Центр противодействия дезинформации

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На Украине будет создан Центр противодействия дезинформации, рассказал 6 февраля министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

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«Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации — работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации… Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент [Украины Владимир Зеленский] на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба», — сказал он украинскому изданию «Обозреватель».

Создание такого хаба, сообщил Ткаченко, поможет сосредоточить усилия по привлечению западных партнеров и опыта специалистов из стран, которые являются союзниками Украины.

«Создание Центра противодействия дезинформации — только начало», — подчеркнул министр.

В марте на Украине будет представлена стратегия противодействия дезинформации, над которой сейчас работают в министерстве. Она, по словам Ткаченко, будет включать просветительскую работу среди граждан в медиапространстве.

«То есть, с одной стороны, стратегия противодействия дезинформации предполагает выявление и демонстрацию фейков, информирование того же YouTube и других платформ, что это фейк. С другой стороны, речь идет о повышении медиаграмотности граждан Украины. Таковы две ключевые составляющие», — объяснил Ткаченко.

Ранее, 2 февраля, Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против ряда украинских телеканалов и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который ими владеет. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Зеленский объяснил решение «железобетонными причинами».

В партии ограничения назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране и на съезде 4 февраля приняли резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства.

Ограничения коснулись телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

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