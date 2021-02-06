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В авиакомпании назвали причину подачи сигнала тревоги рейсом Москва–Амстердам

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Командир самолета, следовавшего рейсом Москва–Амстердам, подавший сигнал тревоги, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине частичного отказа системы радиосвязи. Об этом «Известиям» сообщил представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин в субботу, 6 февраля.

Самолет вырабатывает топливо и около 17:00 совершит посадку.

Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет, отметили в авиакомпании.

Пассажирский самолет Airbus A320 вылетел из московского аэропорта Шереметьево около 14:50. На высоте полета около 8 тыс. км над Тверской областью он подал сигнал тревоги.

Ранее в этот день самолет Embraer-190 авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Причиной вынужденной посадки стали трещины в лобовом стекле.

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