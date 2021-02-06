Чернов освобожден от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чернова от должности начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Об этом стало известно 6 февраля. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами было создано в 2005 году. Владимир Чернов руководил им с 2012 года. В зону ответственности управления входило налаживание контактов с зарубежными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

В начале января 2021 года от должности также был отстранен глава ГИБДД по Москве Юрий Дроганов. Причиной увольнения стал рапорт Дроганова.

Дроганова назначили главой московского управления Госавтоинспекции в ноябре 2019 года. Его предшественник Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле того же года.

Согласно данным на сайте столичного управления Госавтоинспекции, временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин.