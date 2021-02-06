Пассажирский самолет Москва–Амстердам подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Airbus A320, выполняющий рейс Москва–Амстердам, подал сигнал тревоги. Это следует из данных авиационного сервиса Flightradar24.com по состоянию на 15:30 мск 6 февраля.

Рейс AFL2694 вылетел из московского аэропорта Шереметьево около 14:50. На высоте полета около 8 тыс. км над Тверской областью он подал сигнал тревоги.

В настоящее время лайнер изменил курс и возвращается в Москву.

Ранее в этот день самолет Embraer-190 авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Причиной вынужденной посадки стали трещины в лобовом стекле.