В Санкт-Петербурге возобновила работу станция метро «Невский проспект»

Станция метро петербургского метрополитена «Невский проспект» вновь открыта для пассажиров на вход и выход. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает комитет по транспорту города в Telegram-канале.

«В 14:53 станция «Невский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Вестибюли станции «Невский проспект» были закрыты в субботу с 12:30 мск по требованию МВД. Такое решение в ведомстве объяснили стремлением обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Кроме того, в Санкт-Петербурге ограничено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Автобусы и троллейбусы следовали «по укороченным маршрутам».

В последний раз работу петербургского метро ограничивали 2 февраля — тогда были закрыты четыре станции: «Невский проспект», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская».